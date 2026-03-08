La morte dell' orso M90 domani in tribunale E sul banco degli imputati c' è Fugatti

Domani, 9 marzo, si terrà a Trento un’udienza predibattimentale legata alla morte dell’orso M90. Sul banco degli imputati si trova il Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, chiamato a rispondere delle accuse relative a questo caso. L’udienza si svolgerà nel tribunale della città e rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

Aveva fatto notizia l'imputazione coatta del Presidente della Provincia, contro cui ora gli animalisti si preparano a costituirsi parte civile: tra poche ore ci sarà l'udienza predibattimentale Domani, lunedì 9 marzo, in quel del tribunale di Trento si terrà l’udienza predibattimentale contro il Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, per quanto riguarda la morte dell’orso M90. Due tra le più importanti associazioni animaliste che hanno seguito la vicenda, Lav e Leal, hanno chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento. “Finalmente potrà essere fatta giustizia sull’uccisione di M90, vittima dell’incompetenza e del... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il pallone sul banco degli imputati: la FIFA davanti alla CPIDenuncia di 120 pagine alla CPI: sotto accusa i vertici FIFA e UEFA per i club negli insediamenti e il caso Gaza.

Crans-Montana, Jessica Moretti collassa sul banco degli imputatiDopo la tragedia di capodanno, lo strazio non finisce, ma si dilata all’infinito.

Tutto quello che riguarda La morte dell'orso M90 domani in....

Temi più discussi: Fugatti a giudizio con l’imputazione coatta grazie all’azione di Enpa per la barbara uccisione dell’orso M90; ''M90 reso confidente perché la Provincia e Fugatti in 20 anni non avevano installato i bidoni anti orso'', la Lav pronta a costituirsi parte civile contro il presidente della Pat; Fugatti imputato nell’udienza per M90, l’orso ucciso nel 2024; Uccisione orso M90: Fugatti a processo per crudeltà.

''M90 reso confidente perché la Provincia e Fugatti in 20 anni non avevano installato i bidoni anti orso'', la Lav pronta a costituirsi parte civile contro il presidente della PatTRENTO. ''Noi ci costituiremo parte civile per dare ogni contributo possibile perché si giunga alla condanna dei responsabili della morte dell’orso'', così Massimo Vitturi, responsabile area animali s ... ildolomiti.it

Fugatti indagato per la morte dell’orso M90: Fu ucciso con crudeltàIl presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stato rinviato a giudizio con imputazione coatta per la morte dell’orso M90, conosciuto dagli animalisti come Sonny, abbattuto il ... ilgiornale.it

Fugatti a giudizio con l’imputazione coatta grazie all’azione di ENPA per la barbara uccisione dell’orso M90: lunedì 9 marzo Se vuoi aiutarci a difendere gli orsi del Trentino, diventa socio ENPA: basta andare al link https://enpa.org/sostienici/diventa-socio/ e sc - facebook.com facebook

L'orso M90 aveva 2 anni e mezzo. Ucciso nell'autunno del 2023, poche ore dopo la firma del decreto da parte del presidente @ProvinciaTrento. #LAV vuole giustizia e lunedì chiederà di essere ammessa come parte civile nel processo contro @MaurizioFugatt x.com