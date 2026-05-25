Il FAI ha premiato le scuole di Roma per il miglior decoro urbano. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta oggi, con le scuole vincitrici che hanno ricevuto il premio durante l’evento nazionale. Il concorso, promosso dal FAI, ha coinvolto istituti scolastici di tutta Italia e si è concentrato sulla valorizzazione degli spazi pubblici e sull’attenzione alla cura dell’ambiente urbano.

Cosa: Cerimonia conclusiva e premiazione del concorso nazionale promosso dal FAI intitolato Decoro Urbano. Diamo tutti una mano.. Dove e Quando: L’evento si è tenuto a Milano il 25 maggio 2026. Fra i vincitori spicca un istituto di Roma.. Perché: Per celebrare l’impegno civico degli studenti italiani e la loro capacità di progettare la riqualificazione di spazi pubblici, unendo tutela del patrimonio e cittadinanza attiva.. L’educazione alla bellezza e alla cura del bene comune rappresenta un pilastro fondamentale per la costruzione di una società più consapevole e responsabile. In un’epoca in cui i centri urbani affrontano sfide sempre più complesse legate alla sostenibilità sociale e ambientale, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano conferma il suo ruolo in prima linea nella formazione delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il FAI premia il decoro urbano delle scuole a Roma

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