Un ristorante di fast food si è unito a un'iniziativa cittadina dedicata alla cura dello spazio pubblico. La partecipazione ha previsto una giornata di volontariato in cui persone si sono impegnate nella raccolta dei rifiuti nelle strade e nelle aree pubbliche della città. L'evento ha coinvolto anche un grande marchio del settore alimentare, che ha promosso l'attenzione al decoro urbano e alla comunità locale.

Cosa: Partecipazione attiva all’iniziativa cittadina Roma Cura Roma – Tutta mia la città, con una giornata dedicata al volontariato e alla raccolta dei rifiuti. Dove e Quando: L’evento si è svolto presso il Parco di Colle Oppio, nel Municipio I di Roma, nella giornata di sabato 9 maggio 2026. Perché: Per tradurre in azioni tangibili i valori di responsabilità sociale d’impresa, promuovendo la cura del territorio e il senso di appartenenza alla comunità locale. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e urbano della capitale richiedono un impegno corale, capace di unire le forze dell’amministrazione pubblica, dei semplici cittadini e delle grandi realtà imprenditoriali.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - McDonald’s per Roma: decoro urbano e comunità

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