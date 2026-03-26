Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione di ripulitura in un’area pubblica tra via Verrio Flacco e via Arce, vicino alla Stazione Prenestina. L’intervento ha riguardato la rimozione di un insediamento abusivo occupato illegalmente su un terreno di proprietà pubblica. La zona è stata sottoposta a controlli finalizzati al ripristino del decoro urbano.

Nell’ambito dell’attività di contrasto a forme di degrado sul territorio, ieri è stato eseguito un intervento di ripristino del decoro in un terreno pubblico occupato abusivamente, situato tra via Verrio Flacco e via Arce, nei pressi della Stazione Prenestina. Intervento della Polizia Locale e Collaborazione con Altri Enti. L’intervento ha visto l’impiego di diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, con gli agenti del Reparto Nucleo assistenza emarginati (Nae) del V Gruppo Prenestino, unitamente a unità della Polizia di Stato del Commissariato Tor Pignattara. Inoltre, è stata fondamentale la collaborazione della Sala Operativa Sociale e di operatori e mezzi Ama. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: operazione decoro urbano al Prenestino, rimosso insediamento abusivo

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