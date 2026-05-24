Juventus l’enigma Vlahovic si decide dopo il derby | Spalletti chiede la conferma ma il rinnovo resta in salita

Notizia in breve

Il derby contro il Torino di questa sera potrebbe essere l’ultima partita di Vlahovic con la maglia della Juventus. Il club sta valutando il suo futuro, mentre l’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2026. Spalletti ha chiesto una conferma sulle sue prestazioni, ma il rinnovo del contratto resta complicato e in salita. La partita si svolge in un momento decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.