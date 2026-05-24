Juventus l’enigma Vlahovic si decide dopo il derby | Spalletti chiede la conferma ma il rinnovo resta in salita
Il derby contro il Torino di questa sera potrebbe essere l’ultima partita di Vlahovic con la maglia della Juventus. Il club sta valutando il suo futuro, mentre l’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2026. Spalletti ha chiesto una conferma sulle sue prestazioni, ma il rinnovo del contratto resta complicato e in salita. La partita si svolge in un momento decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.
Il derby contro il Torino di questa sera rischia di trasformarsi nell’ultimo atto dell’avventura di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus, proprio nel momento in cui il club si gioca l’accesso alla prossima Champions League. L’attaccante serbo, acquistato nel gennaio 2022 per 75 milioni di euro più bonus con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio continentale, si trova oggi al centro di un delicato snodo di mercato. Come analizzato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il destino del centravanti è strettamente legato al verdetto del campo: senza i ricavi della massima competizione europea, l’ambizioso progetto di rinnovo contrattuale diventerebbe quasi impossibile da sostenere per la dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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