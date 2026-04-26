Negli ultimi anni, la strategia offensiva della squadra si è evoluta, passando da un modulo più compatto sotto la guida di Allegri a un approccio più aperto e collettivo con Spalletti. Questa trasformazione si riflette nei modi di creare occasioni e nel modo di segnare, con cambi di sistema e di mentalità che hanno influenzato le statistiche di gol realizzati. Analizzare questa metamorfosi permette di comprendere meglio le nuove dinamiche dell’attacco.

di Paolo Rossi Juventus, come è cambiato l’attacco e il modo di segnare i gol nel passaggio dalla squadra di Allegri a quella di Spalletti. Il passaggio di consegne sulla panchina della Juventus ha portato a una fisiologica quanto netta evoluzione offensiva. L’ultima Juve di Massimiliano Allegri, pragmatica e cinica, ha chiuso la stagione 2023-24 con 68 reti in 43 partite (media 1,58 a gara). La nuova era targata Luciano Spalletti, a parità quasi di match disputati (45), ha già alzato l’asticella a quota 77 gol (media 1,71), tenendo conto anche della gestione precedente. Ma oltre ai numeri assoluti, è la metamorfosi delle tipologie realizzative a raccontare le profonde differenze e le solide continuità tra i due cicli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, l’eredità offensiva ai raggi X: da Allegri alla rivoluzione corale di Spalletti. Come è cambiato l’attacco e la metamorfosi dei gol segnati

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