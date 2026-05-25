Il durissimo sfogo di Ezio Morina sulla Juventus | Assurdo il cambio di Vlahovic sesto posto inaccettabile
Ezio Morina ha criticato duramente la Juventus, definendo inaccettabile il cambio di Vlahovic durante il derby contro il Torino. La squadra ha concluso la stagione al sesto posto, un risultato che Morina considera insoddisfacente. La partita ha attirato attenzione anche per le decisioni tecniche prese durante il match, che sono state al centro di polemiche. La stagione si è conclusa con molte discussioni sulla gestione della squadra.
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Ai microfoni di Radio Bianconera, l'opinionista contesta le scelte di Spalletti nel derby e attacca il comunicato del Torino che ha alimentato le tensioni prima dei gravi scontri. La Juventus archivia una stagione tormentata nel peggiore dei modi, sigillando un sesto posto in classifica inizialmente mai preso in considerazione, e finisce al centro delle polemiche per la gestione tecnica del derby contro il Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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