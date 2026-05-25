Il durissimo sfogo di Ezio Morina sulla Juventus | Assurdo il cambio di Vlahovic sesto posto inaccettabile

Notizia in breve

Ezio Morina ha criticato duramente la Juventus, definendo inaccettabile il cambio di Vlahovic durante il derby contro il Torino. La squadra ha concluso la stagione al sesto posto, un risultato che Morina considera insoddisfacente. La partita ha attirato attenzione anche per le decisioni tecniche prese durante il match, che sono state al centro di polemiche. La stagione si è conclusa con molte discussioni sulla gestione della squadra.