Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus, con un gol di Boga al 48’, l’allenatore ha commentato la partita sottolineando che si tratta di una sconfitta difficile da accettare, ma che continueranno a lottare fino alla fine. La squadra ha cercato di reagire, ma non è riuscita a trovare il gol che avrebbe potuto cambiare l’esito del match. Le parole dell’allenatore sono state rilasciate al termine dell’incontro.

L’INTERVISTA. Le parole di Raffaele Palladino alla fine della gara persa contro la Juve per 0-1 con gol di Boga al 48’. «È una sconfitta difficile da accettare - dice Palladino -, ma questo è il calcio. Sono quelle partite che capitano poche volte in una stagione: purtroppo è successo stasera, ma ci tengo a dire che sono orgoglioso dei miei ragazzi. Di solito sono lì che analizzo, stasera dico solo grazie a loro: è stata forse la miglior partita da quando sono il loro allenatore. Abbiamo fatto 20 e passa tiri in porta, più possesso palla della Juve e concesso poco. Purtroppo non abbiamo concretizzato, i dettagli fanno la differenza. Loro sono stati bravi a sbloccare su una mezza occasione e poi si sono messi in blocco basso a difendere.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Palladino: «Una sconfitta difficile da accettare, ma ce la giocheremo fino alla fine»

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