La Halley Matelica si trova costretta a vincere la partita di questa sera contro il College Borgomanero, in programma alle 21, per mantenere vive le speranze di proseguire nei playoff. Dopo la sconfitta nella gara d’andata, i biancorossi sono obbligati a ottenere un risultato positivo in trasferta per evitare l’eliminazione immediata. La squadra affronta l’incontro con la consapevolezza della difficile sfida che li attende.

La Halley Matelica è già spalle al muro. I biancorossi oggi alle 21, in gara2, devono battere a domicilio il College Borgomanero, altrimenti escono dai playoff al primo turno. Preoccupa il ritmo forsennato che i piemontesi sono riusciti a tenere in gara1, sfiancando la già decimata formazione vigorina di coach Antonio Trullo, il quale dice: "Ora, per le condizioni fisiche in cui siamo, forse questo era l’accoppiamento peggiore che potesse capitarci. Per due quarti ce la siamo giocata alla pari contro una squadra che ha fisicità e atletismo importanti, non a caso puntano a vincere lo scudetto Under 19. Per giocare una serie così ci sarebbe bisogno di ruotare a 10, noi da qualche settimana siamo ridotti a 7, massimo 8".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Biancorossi spalle al muro. L’Halley ha un solo risultato a Borgomanero: "È un compito difficile, ma possiamo farcela»

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