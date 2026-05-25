Un avvocato di 53 anni è morto nel settembre 2023 senza preavviso. La sua famiglia ha deciso di donare una toga ai colleghi in suo ricordo. La scomparsa è stata improvvisa e senza messaggi di addio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli, né sui motivi della morte. La notizia ha suscitato sorpresa tra i professionisti legali. La decisione di donare la toga è stata condivisa come gesto simbolico.

FIRENZE Giacomo Passigli se n’è andato a 53 anni senza salutare nessuno, nel settembre del 2023. Sembrava quasi uno scherzo, di quelli che lui, ironico e dissacrante, avrebbe potuto imbastire davvero. Invece fu tutto tragicamente vero, e quel giorno il foro di Firenze perse un avvocato capace e la città un amico che capitava d’incontrare in Sant’Ambrogio, allo stadio, al calcio storico o a un concerto. Ma ora la toga dell’avvocato Passigli, con gli alamari dorati da Cassazionista, tornerà nelle sue aule. Lo fa sapere il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, che con una nota diramata agli iscritti dà notizia di "un gesto di grande sensibilità e profondo valore umano compiuto dalla famiglia del collega Passigli". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dono della famiglia. In ricordo dell’avvocato. La toga per i colleghi

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