Il giovane avvocato che a 26 anni è Toga d' oro | Premiato da Mattarella più emozionante della laurea

Un giovane avvocato di 26 anni ha ricevuto il premio Toga d'oro, conferitogli da un rappresentante istituzionale. Ha dichiarato di sentirsi ancora uno studente, poiché considera lo studio fondamentale per approfondire ogni aspetto della professione legale. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione di un evento pubblico a cui hanno partecipato diverse personalità del mondo della giustizia.

Giuseppe Chiapparo, dottorando di ricerca alla Lumsa, ha ricevuto il premio come migliore abilitato alla carriera forense nel 2025 per l'Ordine di Palermo Dice di sentirsi ancora uno “studente” perché lo studio serve per approfondire sempre gli aspetti della professione legale. E che il giorno in cui ha ricevuto il premio dalle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non lo dimenticherà mai perché “è stata un'emozione fortissima, difficile da metabolizzare, che mi porterò per tutta la vita”. Parola di Giuseppe Chiapparo, avvocato di 26 anni, che a febbraio ha ricevuto il premio “Toga d’oro” quale migliore abilitato alla carriera forense nel 2025 per l’Ordine degli avvocati di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

