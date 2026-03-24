Un uomo che amava scherzare, con la battuta sempre pronta, tanto da animare la compagnia: così è descritto da quanti lo hanno conosciuto Luca Loreto, morto all’alba di sabato 21 marzo investito da due auto in via Berlinguer a Montemurlo. Loreto, classe 1983, era padre di un bambino di pochi anni, abitava dal 2015 alla Ferruccia, ma era originario di Montemurlo. Da tanti anni era dipendente del Conad all’interno del centro commerciale di Galcetello, dove molti ricordano la sua correttezza sul lavoro, sempre pronto a darsi da fare con impegno e gentilezza. Un luogo che è anche piccolo centro di aggregazione, dove Loreto aveva molti amici e conoscenti, sia tra i colleghi che tra i clienti, tutti addolorati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La tragedia di via Berlinguer. Il ricordo dei colleghi della Conad

Articoli correlati

Catherine O’Hara, il ricordo dei colleghi affrantiMacaulay Culkin, Eugene Lavy, Meryl Streep: è lunga la lista degli attori che in queste ore stanno ricordando Catherine O'Hara, scomparsa all'età di...

Addio a Xander: Nicholas Brendon trovato morto nel sonno a 54 anni, il ricordo dei fan e dei colleghiNicholas Brendon, celebre per il ruolo di Xander in Buffy l’ammazzavampiri, è morto all’età di 54 anni.

Una selezione di notizie su La tragedia di via Berlinguer Il...

Discussioni sull' argomento Tragedia a Montemurlo, muore 42enne investito in via Berlinguer: poco prima la vittima aveva avuto un altro incidente; La tragedia di via Berlinguer. Il ricordo dei colleghi della Conad; Dopo l'incidente si incammina a piedi verso casa, travolto da due auto e ucciso in via Berlinguer a Montemurlo; Prato, uomo cammina all'alba lungo la strada dopo un incidente: travolto e ucciso da due auto.

Travolto da due auto mentre è a piedi lungo la strada, muore un uomo di 42 anniL’incidente è avvenuto all’alba a Montemurlo, lungo la centralissima via Berlinguer. La vittima, di origine italiana, stava camminando sulla strada ad alto scorrimento e non è stato notato ... msn.com

Enrico Berlinguer era un gigante assoluto. Lucidità, onestà intellettuale, visione sublime e superiore delle cose. Anche sul tema della magistratura. facebook