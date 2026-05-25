Il doblete dell’Inter è storico | Cristian Chivu cancella il passato e Opta incorona cinque stelle nerazzurre nella Top 11

Da forzainter.eu 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha concluso la stagione 2025-2026 con un doblete, un risultato che non si vedeva dal 2009-2010, quando vinse il Triplete. Cristian Chivu ha cancellato il passato, mentre Opta ha inserito cinque giocatori nerazzurri nella Top 11. La squadra ha ottenuto due trofei ufficiali, segnando un ritorno importante nel calcio nazionale. Nessuna altra formazione aveva raggiunto questo traguardo negli ultimi sedici anni.

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L’ Inter archivia ufficialmente la straordinaria stagione agonistica 2025-2026 con la conquista di uno storico doblete, un traguardo che non veniva raggiunto nei confini nazionali dalla mitica annata 2009-2010, l’epoca d’oro del Triplete conquistato sotto la guida tecnica di José Mourinho. Il tecnico rumeno Cristian Chivu raccoglie i frutti di un lavoro meticoloso volto a risanare le ferite psicologiche ereditate dal complicato finale della precedente gestione sportiva, dimostrando fin dal suo primo anno sulla panchina della Prima Squadra una rara capacità nella gestione del gruppo. Questo percorso vincente ha trovato una sponda fondamentale... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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