Il doblete dell’Inter è storico | Cristian Chivu cancella il passato e Opta incorona cinque stelle nerazzurre nella Top 11

Notizia in breve

L’Inter ha concluso la stagione 2025-2026 con un doblete, un risultato che non si vedeva dal 2009-2010, quando vinse il Triplete. Cristian Chivu ha cancellato il passato, mentre Opta ha inserito cinque giocatori nerazzurri nella Top 11. La squadra ha ottenuto due trofei ufficiali, segnando un ritorno importante nel calcio nazionale. Nessuna altra formazione aveva raggiunto questo traguardo negli ultimi sedici anni.