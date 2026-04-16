Simone Tiribocchi | Dopo 2-3 partite senza gol arriva l'ansia Negli spogliatoi ho pianto a dirotto

Simone Tiribocchi, ex attaccante noto per aver segnato in tutte le categorie del calcio italiano, ha recentemente condiviso le sue esperienze nel mondo dello sport. In un’intervista, ha raccontato di aver vissuto momenti di grande frustrazione, come quando, dopo alcune partite senza gol, ha provato ansia e si è lasciato andare alle lacrime negli spogliatoi. Ora si dedica all’attività di allenatore e commentatore televisivo.

Simone Tiribocchi è stato un vero bomber. Ha segnato in tutte le categorie, ora allena e lavora in TV. Il 'Tir' ha rilasciato una intervista a Fanpage.it nella quale ha parlato della sua vita dentro e fuori dal calcio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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