Il discorso di Gattuso negli spogliatoi dopo il brutto 1° tempo dell'Italia | Pensavate fosse facile?
Dopo il primo tempo della partita, il centrocampista della Nazionale ha rivelato che nel discorso negli spogliatoi il ct ha chiesto ai giocatori se pensavano che fosse facile. Il tecnico ha cercato di motivare la squadra, che si trovava ancora in parità, con parole di incoraggiamento. La squadra aveva affrontato un primo tempo difficile, segnato da poche occasioni da rete e da una prestazione complessiva sottotono.
In tv è stato il centrocampista della Nazionale a svelare con quali parole il ct ha provato a incoraggiare la squadra ancora bloccata sul pareggio dopo 45 minuti. "Ci aspettavamo una partita così". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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