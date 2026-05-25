il disagio dei figli e la crisi delle coppie sono lo stesso sintomo

Una madre ha riferito di un figlio che trascorre molto tempo chiuso nella sua stanza. Una donna separata ha dichiarato di aver perso fiducia nella relazione di coppia. Questi episodi sono stati descritti come segnali di un disagio diffuso tra i giovani e le famiglie, evidenziando come i problemi legati ai figli e alle relazioni sentimentali siano collegati.

AGI - Una madre che racconta di un figlio chiuso nella sua stanza. Una donna separata che dice di non credere più nella coppia. Per Cristina Berrettini, antropologa e consulente familiare, non sono due storie diverse. Sono due manifestazioni dello stesso fenomeno: una cultura che ha trasferito sulle famiglie, sulle relazioni e sui ragazzi un peso che un tempo veniva sostenuto da reti più ampie, comunità, riti collettivi, strutture sociali. Berrettini, che lavora a Roma con famiglie, coppie e adolescenti, ha maturato questa lettura anche dopo aver ascoltato Massimo Recalcati al Festival delle Idee di Roma. “Lui parlava di ragazzi che spariscono. 🔗 Leggi su Agi.it

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A girl saved an injured man in the rain. She had no idea he was her future husband

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