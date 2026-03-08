Il figlio sparisce dopo la morte del padre e la madre alla nuora | Auguro che uno dei tuoi figli faccia lo stesso
Una donna e una sorella cercano Valerio, scomparso dopo la morte del padre. La madre rivolge alla nuora un commento acido, augurandole che uno dei suoi figli faccia lo stesso. Nel frattempo, l’accusa rivolta alla moglie di Valerio è di averla chiamata
A C'è posta per te una madre e una sorella cercano Valerio, sparito dopo la morte del padre. L'accusa alla moglie Marika: "Mi ha chiamata bancomat". Dopo la lite, aprono la busta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Martina Miliddi: “La morte di mio padre un dolore che non mi dà tregua. Sogno un figlio con il mio fidanzato Spillo”Martina Miliddi in un'intervista racconta l'amore con il fidanzato Simone Milani, alias Spillo, con il quale sogna di costruire una famiglia.
Stefano De Martino e le prime parole dopo la morte del padre: “Il mio nome ha la sua voce”A pochi giorni di distanza dalla scomparsa di suo padre Enrico, Stefano De Martino pubblica per la prima volta un contenuto sui social che ne evoca...