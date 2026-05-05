Elezioni comunali a Salerno Lanocita | Registrerò i figli delle coppie omogenitoriali

Durante le elezioni comunali a Salerno, il candidato ha dichiarato che intende registrare i figli delle coppie omogenitoriali, affermando che non devono esserci differenze tra figli di serie A e di serie B. Ha sottolineato l’importanza di garantire serenità a tutte le famiglie, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione di questa decisione. La proposta ha suscitato reazioni tra i presenti e le altre forze politiche.

"Non possono esistere figli di serie A e di serie B, dobbiamo dare serenità a tutte le famiglie". Con queste parole Franco Massimo Lanocita ha annunciato la volontà di registrare i figli delle coppie omogenitoriali. In un video per presentare l'iniziativa “Diritti in Comune”, il candidato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni Comunali: Lanocita presenta Salerno Democratica, la terza listaE' stata presentata questa mattina la lista Salerno Democratica capitanata da Sara Petrone e Giso Amendola, nel comitato elettorale del candidato... Elezioni comunali a Salerno, Lanocita e Pecoraro tirano la volata a Forte e BassanoTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto questa mattina, presso i locali di Libramente a Salerno, l’incontro pubblico “Per Salerno, Per la Vita”,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scrutatori nominati - Elezioni Comunali del 24 e 25 maggio 2026 con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno 2026; Elezioni comunali a Salerno, otto candidati sindaci e 21 liste: tutti i nomi; Elezioni a Salerno: le liste dei candidati per le elezioni Comunali; Elezioni a Salerno 2026: ecco liste e candidati. Elezioni comunali a Salerno, sorteggiati gli scrutatori: ecco l’elenco completoStampaSono stati nominati, tramite sorteggio effettuato dalla commissione elettorale del Comune di Salerno, i 612 scrutatori che costituiranno i seggi elettorali per le elezioni amministrative del 24 ... salernonotizie.it Elezioni a Salerno 2026: ecco liste e candidatiElezioni Comunali 24-25 maggio: scade oggi, sabato 25 aprile alle ore 12, il termine ultimo per la presentazione di sindaci e consiglieri. Tutti gli aggiornamenti. infocilento.it Salerno, elezioni comunali: il candidato Iandiorio incontra i cittadini - facebook.com facebook