Uno studio ha rilevato che il digiuno controllato prima e dopo la chemioterapia può migliorare la risposta al trattamento del tumore ovarico. I ricercatori hanno osservato che questa pratica può avere effetti positivi sui risultati terapeutici, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati quantitativi o sui meccanismi coinvolti. La ricerca si concentra sull’uso del digiuno come possibile complemento alla terapia tradizionale.

Il digiuno controllato prima e dopo la chemioterapia migliora la risposta al trattamento del tumore ovarico. A rivelarlo è uno studio pilota del Policlinico Gemelli e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che sarà presentato al prossimo congresso annuale dell’Asco, l’American Society of Clinical Oncology al via a Chicago il 29 maggio. Lo studio ha riguardato 36 donne con tumore dell’ovaio in stadio avanzato, per valutare l’effetto del digiuno sui livelli di insulina e sull’efficacia della chemioterapia neoadiuvante a base di carboplatino e paclitaxel. Lo studio pilota. Le partecipanti son state suddivise in due gruppi: il primo ha seguito il protocollo di digiuno di 36 ore prima e 24 ore dopo ogni ciclo di chemioterapia, mentre il gruppo di controllo ha mantenuto una normale alimentazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il digiuno può essere un’arma contro il tumore dell’ovaio: lo studio

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