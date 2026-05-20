Tumori rari dell’ovaio sopravvivenza alta anche negli stadi avanzati | lo studio del San Raffaele di Milano
Uno studio condotto presso un centro di ricerca milanese ha analizzato i tumori rari dell’ovaio, evidenziando che i pazienti con questa diagnosi presentano tassi di sopravvivenza elevati anche in presenza di stadi avanzati della malattia. La ricerca si è concentrata su un campione di pazienti trattati in diverse strutture italiane, raccogliendo dati sulla risposta ai trattamenti e sui risultati a lungo termine. I risultati indicano che, grazie a terapie specifiche, molte di queste pazienti riescono a vivere con la malattia in modo stabile.
Milano, 20 maggio 2026 – La ricerca medica avanza e nascono nuove prospettive per le terapie e la preservazione della fertilità nei tumori germinali maligni dell'ovaio, patologie rare che rappresentano circa l'1-2% di tutti i tumori ovarici colpendo adolescenti e giovani donne spesso in età fertile, ma che hanno caratteristiche biologiche molto diverse rispetto alle forme più frequenti. Il più ampio studio internazionale su questa patologia fa chiarezza sui principali fattori associati alla sopravvivenza delle pazienti, che risulta alta anche nei casi avanzati. Lo studio ha coinvolto ricercatori italiani e britannici, coordinato dall'Irccs... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tumore ovaio resistente al platino, Lorusso (Humanitas) nuove terapie, luce dopo buio
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