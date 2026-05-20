Tumori rari dell’ovaio sopravvivenza alta anche negli stadi avanzati | lo studio del San Raffaele di Milano

Uno studio condotto presso un centro di ricerca milanese ha analizzato i tumori rari dell’ovaio, evidenziando che i pazienti con questa diagnosi presentano tassi di sopravvivenza elevati anche in presenza di stadi avanzati della malattia. La ricerca si è concentrata su un campione di pazienti trattati in diverse strutture italiane, raccogliendo dati sulla risposta ai trattamenti e sui risultati a lungo termine. I risultati indicano che, grazie a terapie specifiche, molte di queste pazienti riescono a vivere con la malattia in modo stabile.

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