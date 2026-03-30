Tumore dell’ovaio scoperto meccanismo che lo riaccende e rende il cancro resistente alle cure

Da dilei.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti studi hanno identificato un meccanismo che può riattivare il tumore ovarico e contribuire alla sua resistenza alle terapie. La diagnosi precoce rimane un elemento chiave nel trattamento di questa forma di tumore, come avviene in altri tipi di cancro. La ricerca si concentra sull’individuazione di segnali che possano prevedere o ostacolare questa riattivazione del tumore.

Per il tumore ovarico, come del resto per tutta l’oncologia, arrivare presto con la diagnosi è fondamentale. Anche se purtroppo non è facile, visto che spesso i segni e i sintomi della lesione che si sta sviluppando sono sfumati e generici, così da non mettere immediatamente in guardia la donna. Ma questa non è certo l’unica sfida da affrontare nei confronti di una neoplasia che sicuramente presenta ancora margini di complessità nel trattamento, specie si si parla di carcinoma ovarico di alto grado (High-Grade Ovarian Carcinoma, HGOC). Purtroppo, nonostante i progressi nelle terapie, la maggior parte delle pazienti va incontro nel tempo a recidive, spesso a causa della comparsa di resistenza ai trattamenti chemioterapici. 🔗 Leggi su Dilei.it

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