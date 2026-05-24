L' ex discoteca Dieci Club cambia vita | nasce una nuova casa di riposo con vista panoramica

Notizia in breve

Nel luogo un tempo occupato dal Dieci Club, sta per essere aperta una casa di riposo con vista panoramica. La struttura, che sostituirà il locale notturno, sarà destinata all’assistenza e al benessere degli anziani. I lavori di ristrutturazione sono in corso e prevedono la trasformazione dello spazio in un ambiente dedicato alla terza età, con servizi dedicati e spazi esterni con vista sulla zona circostante.