L' ex discoteca Dieci Club cambia vita | nasce una nuova casa di riposo con vista panoramica
Nel luogo un tempo occupato dal Dieci Club, sta per essere aperta una casa di riposo con vista panoramica. La struttura, che sostituirà il locale notturno, sarà destinata all’assistenza e al benessere degli anziani. I lavori di ristrutturazione sono in corso e prevedono la trasformazione dello spazio in un ambiente dedicato alla terza età, con servizi dedicati e spazi esterni con vista sulla zona circostante.
Dove un tempo risuonava la musica e il divertimento notturno del Dieci Club, sta per nascere un nuovo polo dedicato al benessere e alla dignità della terza età. La rete di accoglienza Heidi Senior si espande e annuncia l’apertura di “Villa Lucia Regina”, una nuova Comunità alloggio per anziani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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