Il secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada non è passato inosservato. Tra entusiasmo nostalgico e aspettative altissime, il film ha rapidamente acceso il dibattito: non tanto per quello che racconta, ma per come lo racconta. E soprattutto, per quello che sembra aver perso per strada. La trama tenta di aggiornarsi ai tempi: il declino della stampa cartacea, i licenziamenti di massa via sms, l’intelligenza artificiale che minaccia i contenuti creativi. In teoria, un film sulle donne che resistono in un mondo che cambia troppo in fretta. Nella pratica, un film che alle donne chiede ancora di non cambiare troppo. Le statistiche ci dicono che Hollywood ha finalmente raggiunto la parità di genere nei ruoli protagonisti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Diavolo veste Prada 2: donne emancipate sì, ma non troppo

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Lady Gaga

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CINEMA PEDRETTI: Da venerdì 15 a lunedì 18/05 IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 Venerdì e Sabato ore 21.00 Domenica ore 16.00 - 21.00 Lunedì ore 21.00 Cast: Anne Hathaway, Emily Blunt, Kenneth Branagh, Meryl Streep, Stanley Tucci x.com