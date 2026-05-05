Il diavolo veste Prada 2 Anne Hathaway si difende dall'accusa di avere fatto licenziare le modelle troppo magre

Anne Hathaway ha risposto alle accuse riguardanti il suo ruolo nel licenziamento di modelle troppo magre durante le riprese di Il diavolo veste Prada 2. La questione è emersa nelle ultime settimane e coinvolge commenti pubblici su presunte pressioni legate all’aspetto fisico delle modelle. La protagonista del film ha dichiarato di non aver avuto alcun ruolo nelle decisioni di casting o licenziamento.

Anne Hathaway si difende dopo essere stata accusata di avere fatto perdere il lavoro alle modelle troppo magre presenti sul set de Il diavolo veste Prada 2. L'attrice ha confermato di avere richiesto la presenza di un gruppo più inclusivo di donne, ma nessuno ha perso il lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.it IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 Trailer Ufficiale Italiano (2026) Meryl Streep | Al Cinema Notizie correlate Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway ha chiesto di non inserire modelle troppo magre nel filmAnne Hathaway, protagonista insieme a Mery Streep, del prossimo Il diavolo veste Prada 2, si è assicurata che i produttori di questo secondo capitolo... Anne Hathaway ha preteso che non ci fossero 'modelle scheletriche' in Il Diavolo veste Prada 2Meryl Streep ha raccontato che assistere alle sfilate della moda milanese ha portato la sua co-protagonista a fare una richiesta specifica ai... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tutti i look di Anne Hathaway e Meryl Streep, raggiunte da Emily Blunt e Stanley Tucci, per il tour de Il Diavolo Veste Prada 2; Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema, le frasi indimenticabili del primo film; Dietro le quinte del Diavolo veste Prada 2: cena nel finto Cenacolo e la sosia di Anne Hathaway; Nel Diavolo Veste Prada 2, Milano mostra tutto il suo splendore. Il diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway si difende dall’accusa di avere fatto licenziare le modelle troppo magreAnne Hathaway si difende dopo essere stata accusata di avere fatto perdere il lavoro alle modelle troppo magre presenti sul set de Il diavolo veste Prada ... fanpage.it Il Diavolo Veste Prada 2, chi sono i doppiatori della versione italianaMeryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Lady Gaga e tutti gli altri protagonisti del sequel del film cult del 2006 sono tornati sul grande schermo per una nuova appassionante storia. tg24.sky.it Katy Perry e Anne Hathaway reunidas durante o evento do #MetGala x.com Fashion is Art è il dress code di questa edizione del Met Gala e chi meglio di Anne Hathaway poteva dare una dimostrazione così impeccabile di come interpretare il tema L’attrice in questo 2026 ha una programmazione cinematografica ricchissima, con dive - facebook.com facebook