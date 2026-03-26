Anne Hathaway, protagonista di Il diavolo veste Prada 2, ha richiesto ai produttori di evitare di mostrare modelle con corporature eccessivamente magre o scheletriche nel film. La decisione è stata comunicata durante le fasi di produzione, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La Hathaway è stata coinvolta direttamente nel processo di selezione delle immagini e delle rappresentazioni delle modelle nel sequel.

Anne Hathaway, protagonista insieme a Mery Streep, del prossimo Il diavolo veste Prada 2, si è assicurata che i produttori di questo secondo capitolo non utilizzassero modelle “scheletriche” o “allarmantemente magre”. Questa è la dichiarazione che fa in un’intervista Meryl Streep. Scopriamo di più! Le dichiarazioni della Streep. Le riprese de Il diavolo veste Prada 2 hanno suscitato grande entusiasmo tra i fan di New York, desiderosi di dare una sbirciatina a Miranda Priestly e Andy Sachs. Secondo quanto dichiarato da Meryl Streep in un’intervista a Harper’s Bazaar, lei e Anne Hathaway hanno assistito a una sfilata durante la Settimana della Moda di Milano, dove hanno fatto questa osservazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway ha chiesto di non inserire modelle troppo magre nel film

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