Il dialogo ha già allargato lo Stretto

In cinque giorni, 150 navi sono passate senza pagare, con 33 di queste ieri. La tratta collega il Golfo Persico e il Golfo di Oman, attraversando lo Stretto.

Ieri ne sono passate 33, in cinque giorni 150 navi. Gratis. È una goccia nel mare che separa il Golfo Persico da quello di Oman. Ma è più di zero. L’ipotesi di tregua tra Usa e Iran sta già facendo da stent allo stretto di Hormuz, arteria vitale per i commerci mondiali, ostruita da una guerra che ora nessuno sembra più volere, e che anche Israele in qualche modo dovrà accettare. "Il Tevere più largo" scrisse Spadolini su Il Resto del Carlino nell’autunno del 1958 dopo l’elezione di Papa Giovanni, segno di distensione tra Stato e Chiesa. Anche Hormuz sembra avviato ad esserlo, se il disgelo tra i belligeranti si consoliderà con un congruo periodo di non aggressione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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