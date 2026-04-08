La tregua nello Stretto di Hormuz, punto nevralgico del trasporto di energia globale, è durata solo poche ore. La regione, già teatro di tensioni, resta sotto pressione e la possibilità di un ritorno alla calma appare difficile. La situazione continua a essere monitorata da vicino, mentre le negoziazioni sembrano ancora lontane da una soluzione definitiva.

È durata poche ore la speranza di un ritorno alla normalità nello Stretto di Hormuz, snodo strategico del traffico energetico mondiale. L’annuncio notturno del presidente americano Donald Trump su un cessate il fuoco di due settimane con l’ Iran, legato alla riapertura del passaggio, aveva inizialmente riacceso le aspettative, con alcune navi che sono riuscite a transitare senza incidenti. Ma la successione di dichiarazioni e smentite, insieme alla propaganda di Teheran che torna a evocare una possibile chiusura dello stretto a causa dell’escalation israeliana in Libano, ha riportato incertezza nello scenario. Ciò che appare evidente è che Hormuz resta un punto centrale del conflitto e dei tentativi diplomatici per risolverlo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hormuz, tregua già a rischio: lo Stretto resta ostaggio della guerra

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L'apertura dello Stretto di Hormuz è sul tavolo negoziale per un accordo tra Stati Uniti e Israele da un parte e Iran dall'altra. Questo potrebbe cambiare lo scenario di crisi che si stava aprendo per il trasporto aereo europeo a causa della carenza di carburante. - facebook.com facebook

Nella tarda serata di ieri è stato raggiunto un cessate il fuoco tra #Iran e #USA. Grazie alla mediazione pakistana, Washington e Teheran hanno concordato una tregua di due settimane e la riapertura dello stretto di #Hormuz al traffico navale. Lo stop alle ostilit x.com