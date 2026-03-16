Berlino dice no alla guerra | solo dialogo per lo Stretto

Berlino ha annunciato che non prenderà parte a un’operazione militare volta a proteggere il traffico navale nello Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La posizione tedesca si riferisce esclusivamente alla partecipazione militare, lasciando aperta la possibilità di altri approcci. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensioni nella regione.

Berlino ha deciso di non partecipare a un’operazione militare per proteggere il traffico navale nello Stretto di Hormuz. La posizione è stata chiarita dal ministro degli Esteri Johann Wadephul, confermando che la Germania resterà fuori da qualsiasi intervento armato in quella zona strategica. Il capo della diplomazia tedesca ha escluso esplicitamente che il paese diventi parte attiva del conflitto, ribadendo l’allineamento con le direttive del cancelliere Friedrich Merz e del ministro della Difesa Boris Pistorius. La sicurezza nelle acque critiche dovrà essere garantita esclusivamente tramite negoziati diretti con Teheran. La linea dura del governo tedesco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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