La Salernitana vince a Crotone la voce dei tifosi | Granata ruspanti cura Cosmi

La Salernitana ha vinto a Crotone con una prestazione che ha lasciato i tifosi entusiasti, definendo la squadra “granata ruspanti” e commentando l’approccio di Cosmi. La squadra ha adottato una strategia che ha portato alla vittoria, con un risultato che ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori. La partita si è conclusa con il successo della Salernitana, che ha fatto volare in cielo un palloncino di speranza.

I supporter commentano anche le notizie relative agli scenari societari: sempre più vicino il passaggio di consegne da Iervolino a Rufini Stavolta al lunapark c'è andata la Salernitana: ha scelto la formula “un tiro-un orsacchiotto”, ha sbancato Crotone e ha fatto volare in cielo un palloncino di speranza. Tre punti pesantissimi sono serviti a riacciuffare il terzo posto. Cosmi, a fine partita, ha parlato quasi di debito morale verso la vecchia gestione: “La Salernitana adesso è dove l'avevo ereditata”, ha spiegato. Per la qualità, bisogna ripassare, riprovare oppure metterci una pietra sopra, almeno in determinati momenti e snodi della partita, che passano per i piedi di alcuni giocatori poco ispirati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Una selezione di notizie su Salernitana vince

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