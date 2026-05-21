La Salernitana è in semifinale playoff la voce dei tifosi | Ci devi credere

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio di Salerno ha raggiunto le semifinali dei playoff, dopo aver superato le precedenti fasi della competizione. I tifosi, presenti sugli spalti e attraverso i canali social, hanno espresso entusiasmo e fiducia, invitando a mantenere la concentrazione in vista della prossima partita. La formazione si prepara ora ad affrontare la squadra di Brescia, con l’obiettivo di proseguire il cammino nella fase conclusiva della stagione. La semifinale rappresenta il passo successivo nel percorso della squadra.

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Missione compiuta: continua il sogno, la Salernitana è in semifinale e si prepara ad affrontare il Brescia. Si comincia il 24 maggio allo stadio Arechi, dentro un catino ribollente di tifo e passione. I granata ci arrivano carichi, consapevoli. In queste prime quattro curve a gomito - le sfide. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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