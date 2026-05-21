La Salernitana è in semifinale playoff la voce dei tifosi | Ci devi credere
La squadra di calcio di Salerno ha raggiunto le semifinali dei playoff, dopo aver superato le precedenti fasi della competizione. I tifosi, presenti sugli spalti e attraverso i canali social, hanno espresso entusiasmo e fiducia, invitando a mantenere la concentrazione in vista della prossima partita. La formazione si prepara ora ad affrontare la squadra di Brescia, con l’obiettivo di proseguire il cammino nella fase conclusiva della stagione. La semifinale rappresenta il passo successivo nel percorso della squadra.
Missione compiuta: continua il sogno, la Salernitana è in semifinale e si prepara ad affrontare il Brescia. Si comincia il 24 maggio allo stadio Arechi, dentro un catino ribollente di tifo e passione. I granata ci arrivano carichi, consapevoli. In queste prime quattro curve a gomito - le sfide. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
CATANZARO IN SEMIFINALE PLAYOFF
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Continua il viaggio di Serse #Cosmi . La sua #Salernitana è in semifinale dei playoff di #SerieC dopo aver eliminato il Ravenna! Noi amanti del calcio anni 2000 tifiamo tutti per te Serse! #RavennaSalernitana x.com
L'allenatore sa che c'è ancora tanto da fare per la #semifinale L'articolo su #SalernitanaNews facebook
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