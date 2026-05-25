Il decollo l' avaria lo schianto tra i vigneti | così è morto Guido Barbi

Un uomo di 74 anni è morto domenica pomeriggio in un incidente aereo nei pressi di Polpenazze, tra Bottenago e Carzago. Era al volante di un ultraleggero quando il velivolo ha avuto un'avaria, decollando e poi schiantandosi tra i vigneti e una scarpata. L’incidente è avvenuto nel verde dei vigneti, e il velivolo si è schiantato dopo il decollo. La vittima risiedeva a Brescia.

È Guido Barbi la vittima del tragico incidente aereo di domenica pomeriggio ai confini di Polpenazze, tra Bottenago e Carzago: l'uomo, 74 anni e residente a Brescia, era alla guida del suo aereo ultraleggero quando è precipitato schiantandosi lungo una scarpata immerso nel verde dei vigneti della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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