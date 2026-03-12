Schianto tra auto e scooter così Giacomo è morto a 17 anni Indagini per omicidio stradale

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava a casa in scooter. L’impatto frontale con un’auto che arrivava in senso opposto è stato fatale. Le autorità stanno conducendo indagini per omicidio stradale per chiarire la dinamica dell’incidente. La vittima non è mai arrivata a destinazione.

Erano le 12,45 circa quando è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est. Stando a una prima ricostruzione, lo scooter dell'adolescente e un'Audi guidata da un 28enne si sono scontrati sulla Chiantigiana

