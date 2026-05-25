A metà giugno, a Colle Oppio, saranno inaugurate tre nuove piste di curling, segnando l’avvio di una nuova attività sportiva nella capitale. L'area, dedicata alla disciplina, ospiterà gli spazi per praticare e disputare partite. La realizzazione di queste strutture mira a promuovere il curling tra i cittadini e ad ampliare l’offerta sportiva locale. La gestione delle piste sarà affidata a un ente pubblico per garantire l’accesso e la diffusione del nuovo sport.

Non è uno scherzo, è proprio realtà: il curling sbarca nella Capitale. Sotto il Colosseo, nel cuore di Colle Oppio, arriva lo sport olimpico che fino a ieri sembrava lontanissimo dall’immaginario urbano della Capitale e che invece oggi diventa simbolo di una nuova idea di spazio pubblico, inclusione e futuro. L'idea, nata mesi fa, è di Sport e Salute. “Lo avevamo promesso e abbiamo lavorato duramente per realizzare un progetto a cui teniamo tantissimo. Il curling diventerà un’esperienza quotidiana e tutti, giovani e adulti, potranno avvicinarsi a una disciplina inclusiva, educativa e bellissima. Questa storia dimostra che se ci sono le idee, la voglia, l’unione di intenti, anche l’impossibile può diventare possibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il curling a Colle Oppio: tre piste per la nuova rivoluzione sportiva di Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da giugno si potrà giocare a curling all'ombra del Colosseo: piste di ghiaccio (sintetico) a Colle OppioA partire da giugno, sarà possibile praticare il curling su piste di ghiaccio sintetico a Colle Oppio, vicino al Colosseo.

Roma: controlli all’Esquilino e Colle Oppio, una persona arrestata e quattro denunciateI carabinieri di Roma hanno eseguito controlli nel quartiere Esquilino e nel parco di Colle Oppio, portando all’arresto di una persona e alla...

Temi più discussi: Domani a Bologna la festa conclusiva dell'edizione 2026 del progetto Scuola Attiva Kids per l'Emilia-Romagna inclusiva; Giochi della Gioventù, in 6mila a Roma dal 26 al 29 maggio per la Fase finale nazionale. Undici discipline per quattro giorni di sport e divertimento; Giochi della Gioventù, in Piazza del Popolo la cerimonia d'apertura delle finali nazionali. In 6000 pronti alla grande festa di sport; America’s Cup: regata preliminare a Napoli dal 24 al 27 settembre.

Il curling arriva al Colosseo: tre piste a Colle Oppio. Constantini: Non vedo l’ora di provarle roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Da giugno si potrà giocare a curling all'ombra del Colosseo: piste di ghiaccio (sintetico) a Colle OppioIl curling approda a Colle Oppio. L’annuncio arrivato lo scorso febbraio da Sport e Salute, sull’onda del successo di questo sport nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, è ora realtà. Da metà ... romatoday.it

Curling, dal ghiaccio olimpico al Parco di Colle OppioDa giugno a settembre tre piste in materiale sintetico per provare una disciplina diventata un fenomeno mondiale, anche sui social ... rainews.it