Da giugno si potrà giocare a curling all' ombra del Colosseo | piste di ghiaccio sintetico a Colle Oppio

A partire da giugno, sarà possibile praticare il curling su piste di ghiaccio sintetico a Colle Oppio, vicino al Colosseo. L'installazione delle strutture è stata annunciata a febbraio da Sport e Salute, in seguito all’interesse suscitato dal successo del sport durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La nuova area dedicata al curling sarà aperta al pubblico, offrendo la possibilità di giocare in uno spazio urbano vicino ai principali monumenti.

Il curling approda a Colle Oppio. L’annuncio arrivato lo scorso febbraio da Sport e Salute, sull’onda del successo di questo sport nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, è ora realtà.Da metà giugno e fino a metà settembre sarà possibile giocare a curling all’ombra del Colosseo, grazie a tre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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