Roma | controlli all’Esquilino e Colle Oppio una persona arrestata e quattro denunciate

I carabinieri di Roma hanno eseguito controlli nel quartiere Esquilino e nel parco di Colle Oppio, portando all’arresto di una persona e alla denuncia di altre quattro. Durante le operazioni sono stati rimossi circa 200 chili di rifiuti. Le operazioni sono state condotte ieri nel corso di un'attività di sorveglianza e controllo nelle zone interessate.

Il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nella giornata di ieri nel quartiere Esquilino e nell’area del parco di Colle Oppio, a Roma, è significativo: una persona è stata arrestata, quattro denunciate e ben 200 chili di rifiuti rimossi. L’operazione, condotta dai militari della compagnia di piazza Dante con il supporto del personale di Ama e degli operatori della sala operativa sociale di Roma Capitale, ha seguito le linee strategiche stabilite dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel contesto del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Arresto e denunce per spaccio di droga. In particolare, i militari hanno arrestato una cittadina senegalese di 27 anni, priva di fissa dimora, sorpresa mentre cedeva una dose di crack a un acquirente in cambio di denaro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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