È stata inaugurata l’Oasi dell’Airone, un’area verde creata nel recupero dell’ex depuratore di proprietà di un’azienda del settore idrico. Si tratta di uno spazio aperto al pubblico, destinato alla conservazione della biodiversità e alle attività ricreative. La riqualificazione ha riguardato un’area precedentemente inutilizzata, trasformandola in un’area naturale accessibile ai cittadini. L’intervento è stato realizzato dalla proprietà dell’ex depuratore, senza coinvolgimento di enti pubblici.

È stata inaugurata l’Oasi dell’Airone, lo spazio verde nato attraverso il recupero dell’ex area del depuratore di proprietà del Gruppo Cap. Presente anche l’assessore regionale a Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi. L’area rappresenta uno dei più importanti interventi di rinaturalizzazione realizzati in Brianza negli ultimi anni. Fondamentale il contributo di Regione Lombardia, che ha investito un milione per sostenere il progetto attraverso la convenzione firmata con il Comune di Varedo e Cap Holding. L’intervento complessivo supera oggi 1,3 milioni e punta a trasformare un’area degradata in un nuovo polmone verde per il territorio. L’Oasi dell’Airone si inserisce nel più ampio progetto del Contratto di Fiume Seveso e comprende spazi naturalistici, percorsi verdi e nuovi spazi dedicati alla biodiversità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cuore verde di Varedo. Ecco l’Oasi dell’Airone

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