Il progetto prevede una riqualificazione completa di Piazzetta Cevenini, una piccola area verde nel centro di Bologna, dedicata a Maurizio Cevenini. L’intervento mira a trasformare lo spazio in un’area più accogliente e verde, con piante, panchine e percorsi pedonali. La riqualificazione si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione degli spazi pubblici della città e dovrebbe essere completata entro il 2026.

Bologna, 7 aprile 2026 – Riqualificazione complessiva della piazzetta Cevenini, intitolata a Maurizio Cevenini, che diventerà una vera e propria oasi cittadina. In cosa consiste il progetto . È un progetto, dal costo di circa 900mila euro, che mira alla complessiva riqualificazione della piazzetta, per trasformarla in un'oasi di verde in città. La piazzetta intitolata a Maurizio Cevenini, già Piazza di Porta San Mamolo, si prepara a diventare un nuovo rifugio urbano nel cuore di Bologna: un luogo di sosta, attraversamento e relazione, collocato in una soglia significativa della città, tra il centro storico, i viali e l'espansione verso sud....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come sarà Piazzetta Cevenini, un’oasi verde a Bologna. Il progetto

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