Buche Gattelli 460mila euro per il nuovo polmone verde | così rinasce l' oasi di Lugo

Sabato 28 marzo alle 15.30 presso le Pescherie della Rocca di Lugo si terrà la presentazione dei lavori per il potenziamento ambientale delle buche Gattelli. Il progetto, inserito nel più ampio intervento di rafforzamento della rete ecologica regionale Recore, prevede un investimento di 460mila euro destinato alla creazione di un nuovo spazio verde nell’area di Lugo.

Al via i lavori finanziati dai fondi europei: nuova area umida, barriere fonoassorbenti contro lo smog e una passerella in legno per passeggiare sul lago Sabato 28 marzo alle 15.30 alle Pescherie della Rocca di Lugo saranno presentati i lavori di potenziamento e qualificazione ambientale alle buche Gattelli di Lugo, nell'ambito del progetto rafforzamento della rete ecologica regionale recore (Recore). L'intervento, dal costo di 460mila euro, è finanziato grazie ai fondi europei del programma regionale Fesr 2021-2027. I lavori, in partenza a fine marzo, saranno conclusi salvo imprevisti entro la fine del 2026. Gli obiettivi principali del progetto sono due: assecondare lo sviluppo naturale degli ecosistemi presenti e favorire la fruibilità responsabile dell'area. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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