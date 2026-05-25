Il cuore tra i capelli il libro solidale di Francesco Puglisi per aiutare le pazienti oncologiche

Ci sono momenti in cui guardarsi allo specchio diventa difficile. Momenti in cui la perdita dei capelli durante le cure oncologiche non rappresenta soltanto un cambiamento estetico, ma una ferita emotiva profonda che tocca identità, femminilità e autostima. È proprio da questo dolore silenzioso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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