Al Don Pino Puglisi il torneo solidale di calciotto
Giovedì 28 maggio alle 19:00 si svolgerà un torneo di calciotto presso il centro sportivo Don Pino Puglisi, in occasione del 65esimo anniversario di Amnesty International. L’evento si terrà a Montespaccato e ha come obiettivo la raccolta di fondi a favore di iniziative di solidarietà. La manifestazione coinvolge diverse squadre e cittadini locali, che si uniscono per un momento di sport e impegno sociale. L’organizzazione ha annunciato la presenza di pubblico e attività collaterali durante la serata.
Giovedì 28 maggio alle ore 19:00 in occasione del 65esimo anniversario di Amnesty International a Montespaccato si terrà un torneo solidale di calciotto per un’iniziativa di sport e solidarietà. L’evento, patrocinato dal tredicesimo municipio, si terrà presso il Centro Don Pino Puglisi (via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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