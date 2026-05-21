Al Don Pino Puglisi il torneo solidale di calciotto

Giovedì 28 maggio alle 19:00 si svolgerà un torneo di calciotto presso il centro sportivo Don Pino Puglisi, in occasione del 65esimo anniversario di Amnesty International. L’evento si terrà a Montespaccato e ha come obiettivo la raccolta di fondi a favore di iniziative di solidarietà. La manifestazione coinvolge diverse squadre e cittadini locali, che si uniscono per un momento di sport e impegno sociale. L’organizzazione ha annunciato la presenza di pubblico e attività collaterali durante la serata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui