Un nuovo protocollo di accoglienza all’ospedale introduce il cosiddetto trucco terapeutico, un make-up pensato per aiutare le pazienti oncologiche. Questa iniziativa mira a migliorare il loro benessere attraverso tecniche di trucco specifiche, che vengono applicate durante le visite mediche. La creazione di questa procedura è stata affidata a un team di professionisti, che ha sviluppato un metodo che si integra con le cure tradizionali senza sostituirle.

? Domande chiave Come può un pennello sostituire parte della terapia farmacologica?. Chi ha ideato questo nuovo protocollo di accoglienza all'ospedale?. Cosa accade psicologicamente quando la bellezza incontra la malattia?. Come può questo modello di volontariato cambiare gli ospedali?.? In Breve Andrea Mambrini coordina l'associazione Una mano per l'oncologia nel progetto.. L'iniziativa si svolge presso il DH oncologico dell'ospedale Apuane di Massa.. Il modello mira a integrare supporto estetico e cura clinica territoriale.. Il progetto punta a replicare l'esperienza in altri reparti ospedalieri specializzati.. Alessio Ceccarelli ha trasformato la sala d’attesa del DH oncologico dell’ospedale Apuane in un luogo di cura attraverso l’arte del trucco professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trucco terapeutico: il make-up che rigenera le pazienti oncologiche

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