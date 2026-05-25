Il Costone ’stecca’ in trasferta contro Lucca Gialloverdi a caccia del riscatto in gara 2
La squadra ospite ha subito una sconfitta netta contro la squadra di casa, con un punteggio finale di 92-58. I giocatori di Lucca hanno segnato 27 punti con Drocker, mentre altri contribuenti hanno raggiunto due cifre, tra cui Dubois con 14 e Simonetti con 12. La formazione ospite si prepara a cercare il riscatto nella prossima gara, che si svolgerà in trasferta.
BC LUCCA 92 VISMEDERI COSTONE 58 LUCCA: Landucci 3, Valentini 2, Drocker 27, Donati ne, Dubois 14, Barsanti, Simonetti 12, Del Debbio 10, Martini ne, Pierini 4, Pichi 10, Trentin 9. Allenatore Olivieri. COSTONE: Masciarelli 7, Zocca 20, Massari ne, Paoli F. 19, Paoli M. 16, Zeneli 10, Piattelli ne, Nannipieri 2, Ballabio 9, Rosso 2. Allenatore: Belletti Arbitri: Marinato, Nocchi. Parziali: 21-8; 41-28; 67-48. LUCCA – Parte in salita la semifinale playoff del Costone, battuto a Lucca per 92-85 al termine di una partite dalle molteplici sfaccettature per il Vismederi. Brutto l’impatto alla gara, con Lucca che ha trovato subito un parziale e che è stata, praticamente per tre quarti di gioco oltre la doppia cifra di vantaggio, spesso anche oltre i 20 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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