Il Costone ’stecca’ in trasferta contro Lucca Gialloverdi a caccia del riscatto in gara 2

Notizia in breve

La squadra ospite ha subito una sconfitta netta contro la squadra di casa, con un punteggio finale di 92-58. I giocatori di Lucca hanno segnato 27 punti con Drocker, mentre altri contribuenti hanno raggiunto due cifre, tra cui Dubois con 14 e Simonetti con 12. La formazione ospite si prepara a cercare il riscatto nella prossima gara, che si svolgerà in trasferta.