Domenica prossima il Poggibonsi affronterà in trasferta la Seravezza Pozzi, una delle squadre di vertice nel campionato di Serie D. Dopo la pausa, la squadra si prepara per questa sfida, che rappresenta un’occasione importante nel cammino verso l’obiettivo stagionale. Sono otto le partite ancora da disputare per completare il torneo.

Otto partite per un traguardo. Archiviata la sosta, il Poggibonsi torna a tuffarsi nell’atmosfera del campionato per preparare la gara in trasferta con il Seravezza Pozzi in programma domenica prossima. Sfide con le big e potenziali scontri diretti sul cammino dei Leoni, chiamati a lottare per cercare di far valere le chance di rimonta che ancora resistono, se non altro in ottica playout, nonostante il verdetto avverso nella gara allo stadio Stefano Lotti con il Grosseto. Il tecnico Luigi Consonni, che deve ancora scontare un turno del provvedimento dopo l’amara trasferta di Prato, è chiamato a tenere compatto e motivato il team, in una fase adesso davvero cruciale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Il Poggibonsi va a caccia del riscatto. Domenica trasferta complicata contro la vice capolista Seravezza Pozzi

