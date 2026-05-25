Il Cosc della polizia postale vigila sulla procuratoria di San Marco

Notizia in breve

Da oggi, la procuratoria di San Marco è sotto stretta sorveglianza del Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) della polizia postale del Veneto. L’accordo tra il Cosc e il primo procuratore prevede un rafforzamento delle misure di protezione contro i crimini informatici. La comandante Tiziana Pagnozzi coordina le attività del centro, che monitorerà costantemente la rete e i sistemi della procura.