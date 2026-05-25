Il Cosc della polizia postale vigila sulla procuratoria di San Marco

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi, la procuratoria di San Marco è sotto stretta sorveglianza del Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) della polizia postale del Veneto. L’accordo tra il Cosc e il primo procuratore prevede un rafforzamento delle misure di protezione contro i crimini informatici. La comandante Tiziana Pagnozzi coordina le attività del centro, che monitorerà costantemente la rete e i sistemi della procura.

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La procuratoria di San Marco è ancora più protetta dai crimini informatici da oggi, lunedì 25 maggio, con la sigla dell'intesa fra il Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) della polizia postale del Veneto, guidato dalla comandante Tiziana Pagnozzi, e il primo procuratore Bruno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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