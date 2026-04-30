Finta accusa di pedopornografia per estorcere soldi | l' allerta della polizia postale sulla nuova truffa

La polizia postale ha segnalato un aumento di truffe online che coinvolgono messaggi di posta elettronica falsi, i quali imitano comunicazioni ufficiali. In alcuni casi, vengono inviate false accuse di pedopornografia con l’obiettivo di estorcere denaro alle vittime. Questi messaggi cercano di ingannare gli utenti facendoli credere di essere coinvolti in procedimenti legali o investigazioni, inducendoli a pagare somme di denaro per evitare sanzioni.

Nuova ondata di tentativi di truffa informatica attraverso messaggi di posta elettronica che simulano notifiche ufficiali. I truffatori utilizzano nomi e firme del capo della polizia o di altri dirigenti di uffici e reparti per dare credibilità al raggiro e spaventare i destinatari.Il meccanismo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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