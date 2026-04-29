Blitz della polizia postale | smantellata rete di pedopornografia online

La polizia di Stato ha condotto un’operazione simultanea in nove città italiane, riuscendo a interrompere una rete di distribuzione di materiale pedopornografico su internet. Durante le attività sono state sequestrate apparecchiature e materiale digitale. La vicenda riguarda un’indagine in corso e coinvolge diverse persone. La lotta contro la pedopornografia online prosegue per garantire la sicurezza dei minori.

La polizia di Stato ha smantellato con un blitz simultaneo una rete di distribuzione online di materiale pedopornografico attiva in nove città italiane. L’operazione“Mad Hatter” “Cappellaio Matto, condotta dalla polizia postale del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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