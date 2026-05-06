Andrea Sempio, indagato nell’ambito di una nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, ha passato quasi quattro ore presso la procura di Pavia. Al termine dell’interrogatorio, ha lasciato l’edificio accompagnato dai suoi avvocati e si è subito messo a bordo della sua auto. Un video mostra il momento in cui il sospettato si allontana dal luogo delle indagini.

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, ha lasciato la procura di Pavia a bordo della sua auto assieme ai suoi legali dopo quasi quattro ore. Il 39enne è uscito in auto senza fermarsi davanti ai numerosi giornalisti presenti. Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere come già annunciato ieri dai suoi avvocati. L’auto con a bordo Sempio era preceduta da un veicolo della polizia giudiziaria senza insegne, che a fatica si è fatto strada tra le troupe televisive e i giornalisti che attendevano. Prima di Sempio è stato sentito come testimone il fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sottolineato di non aver mai visto video intimi di Chiara e l’allora fidanzato Alberto Stasi insieme ad Andrea Sempio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Andrea Sempio lascia la procura di procura di Pavia dopo quasi quattro ore a bordo della sua auto – Video

Notizie correlate

Garlasco, Andrea Sempio lascia la procura di Pavia dopo circa 4 ore. Terminato anche l’interrogatorio di Marco PoggiAndrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, ha lasciato la procura di Pavia dopo quasi 4 ore.

Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, non risponde ai pm. Marco Poggi ascoltato per due oreAGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Garlasco, il dilemma di Andrea Sempio: evitare le domande o accettare il rischio; Vita in diretta 2025/26 - Garlasco. Andrea Sempio era ossessionato da una ragazza - 04/05/2026 - Video; Dentro la Notizia: Garlasco, Andrea Sempio: Non ho ucciso Chiara Poggi Video.

Garlasco, Sempio lascia dopo quasi 4 ore la Procura di Pavia(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Dopo quasi quattro ore, Andrea Sempio ha lasciato la Procura di Pavia. Il 39enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è uscito in auto, accompagnato dai suoi avvocati, sen ... corrieredellosport.it

Delitto Garlasco, terminato interrogatorio Sempio. Prima sentito anche Marco Poggi. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVE ... tg24.sky.it

ULTIM’ORA Delitto Garlasco Concluso l’interrogatorio di Andrea Sempio: https://fanpa.ge/nvEvJ - facebook.com facebook

Caso Chiara Poggi, nuovo interrogatorio per Andrea Sempio x.com