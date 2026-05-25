Un calciatore noto per i gol in cadetteria ha segnato nuovamente, questa volta in Serie A, con una delle squadre più deboli della stagione. La sua presenza ha portato un punto in classifica. Ha già lasciato il segno in diverse squadre di seconda divisione, ma questa è la prima volta nella massima serie. La partita si è conclusa con un pareggio, grazie anche alla sua rete.

Prendete un esperto mestierante della cadetteria, un calciatore capace di lasciare sistematicamente il segno in questa categoria in ciascuna delle squadre di cui ha difeso i colori, e catapultatelo in una delle formazioni peggio allestite per la Serie A degli ultimi anni. A questo quadro generale aggiungete un dettaglio molto importante: questo calciatore nella massima categoria è un debuttante assoluto. Chiunque accuserebbe parecchie difficoltà di adattamento: non questo giocatore, che risponde al nome di Stefano Moreo. Perché il numero 32 nerazzurro rappresenta un esemplare in "via di estinzione": un attaccante capace di abbinare il cuore all’impegno, la dedizione massima al sacrificio costante per i compagni, la qualità individuale alla sostanza densa sul rettangolo verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il condottiero goleador. Moreo, baluardo del Pisa

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