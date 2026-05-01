Fantacalcio Pisa-Cagliari | Moreo e i calci piazzati per il bonus

Nella 35ª giornata di Fantacalcio, la partita tra Pisa e Cagliari si concentra sui giocatori Moreo, Veiga e Gallo, con particolare attenzione ai calci piazzati e ai bonus legati alle prestazioni. I protagonisti in campo sono al centro delle discussioni dei fantallenatori, che seguono con attenzione le loro azioni e i punteggi assegnati. La sfida si svolge in un contesto di rilevanza per la classifica e le strategie di ogni squadra.

? Cosa sapere Pisa-Cagliari per la 35ª giornata di Fantacalcio vede protagonisti Moreo, Veiga e Gallo.. Il 55% dei gol di Di Francesco deriva dai calci piazzati e dalla forza aerea.. Per la 35ª giornata di Fantacalcio, il confronto tra Pisa e Cagliari mette di fronte due reparti offensivi che hanno segnato una sola volta ciascuno nelle ultime cinque sfide di campionato. Se i giallorossi vantano una solidità difensiva superiore con ben 15 reti subite in meno rispetto ai nerazzurri, la sfida si gioca sulla capacità di scardinare blocchi compatti attraverso singoli automatismi tecnici. L’impatto fisico di Moreo e le opzioni per il modificatore. Analizzando le statistiche individuali per il consiglio del weekend, l’attenzione dei fantallenatori si sposta su Stefano Moreo, un attaccante che punta tutto sul gioco aereo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fantacalcio Pisa-Cagliari: Moreo e i calci piazzati per il bonus Notizie correlate Pisa-Cagliari risultato 3-1: Moreo e Caracciolo in gol, i toscani vincono in 10Il Cagliari si fa sorprendere dal Pisa e non riesce a mettersi al sicuro del tutto nella lotta salvezza. L’allenatore dei calci piazzati dell’Arsenal prende un bonus ogni volta che segnano cosìNicolas Jover è considerato una specie di guru della specialità che sta - secondo la stampa inglese - distruggendo la bellezza del calcio inglese Ci... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Parma scoppia la Elphege-mania: Pisa ko e salvezza in cassaforte; Fantacalcio, le probabili formazioni della 35ª giornata di Serie A 2025/26; Chi schierare al Fantacalcio nella 34ª giornata di Serie A: tutti i consigli; Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 33ª giornata: i malus al Fantacampionato. VOTI fantacalcio Parma-Pisa: Elphege lo rifà! Sorensen come Suzuki, male Moreo e AngoriVoti fantacalcio Parma Pisa 34^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più ... fantamaster.it Fantacalcio, c'è Cagliari-Atalanta: curiosità e precedentiC'è Cagliari-Atalanta nel programma della 34^ giornata di Serie A. Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio. fantacalcio.it #fantacalcio: le ultime news di #cagliaricremonese Ballottaggio a centrocampo per #pisacane Dubbi in attacco per #giampaolo - facebook.com facebook