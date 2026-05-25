Il Comune vara il modulo contro l’islamofobia | Lepore sindaco o imam?

Notizia in breve

Il Comune ha presentato un nuovo modulo formativo contro l’islamofobia destinato a dipendenti comunali, operatori dello Sportello antidiscriminazioni e polizia locale. La proposta ha suscitato un acceso dibattito politico, con alcune forze che hanno sollevato dubbi sulla sua interpretazione e applicazione. La questione si inserisce in un confronto più ampio sulle modalità di affrontare i crimini d’odio e le discriminazioni legate a questioni religiose.